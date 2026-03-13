VIDEO | ¿Cuál será el sello de María Pía Adriasola? El regreso del rol de primera dama con pdte. Kast - Chilevisión

El nuevo gobierno de José Antonio Kast trae de vuelta el rol de la primera dama con María Pía Adriasola, lo que genera intriga respecto a cuál será su marca durante este mandato. A dos días de que asumiera el nuevo gobierno, Adriasola ya ha llamado la atención luego de ayudar a servir almuerzo en el casino de La Moneda, lo que Cristóbal Bellolio describió como un acto de "humildad y servicio", asegurando que la primera dama promete "instaurar el rol de la mujer en la familia". Además, destacó el contraste entre el rol "restaurador" de la administración actual y el "refundador" de la anterior.