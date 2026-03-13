VIDEO | ¿Cuál será el sello de María Pía Adriasola? El regreso del rol de primera dama con pdte. Kast - Chilevisión

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13/03/2026 09:24

VIDEO | ¿Cuál será el sello de María Pía Adriasola? El regreso del rol de primera dama con pdte. Kast

El nuevo gobierno de José Antonio Kast trae de vuelta el rol de la primera dama con María Pía Adriasola, lo que genera intriga respecto a cuál será su marca durante este mandato. A dos días de que asumiera el nuevo gobierno, Adriasola ya ha llamado la atención luego de ayudar a servir almuerzo en el casino de La Moneda, lo que Cristóbal Bellolio describió como un acto de "humildad y servicio", asegurando que la primera dama promete "instaurar el rol de la mujer en la familia". Además, destacó el contraste entre el rol "restaurador" de la administración actual y el "refundador" de la anterior.

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