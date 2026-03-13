Critican a argentina de Gran Hermano por discriminadores dichos sobre Pincoya: “¡Un aliento a pobre!” - Chilevisión

Luana Fernández, influencer trasandina de 28 años, está en el ojo del huracán luego de hablar sobre Jennifer Galvarini en una conversación privada.

Convertida en una de las participantes más comentadas y queridas, Jennifer Galvarini enfrenta una nueva polémica en Gran Hermano Argentina, en su versión denominada "Generación Dorada".

Esta vez, la participante mejor conocida como Pincoya estuvo involucrada sin querer, puesto que una de sus compañeras habló sobre ella en duros y despectivos términos.

Se trata de la influencer Luana Fernández (28), quien en una conversación en el patio con Yanina Zili se refirió al aliento de la chilota.

“¿Sabes en qué estaba pensando? En que recién Pincoya, que está acostada, me abrazó y me preguntó cómo estaba…”, comenzó diciendo la argentina.

“Pero cuando me di vuelta ¡tenía un olor en la boca! ¡Un aliento a pobre!”, agregó entre risas.

“Me dieron arcadas. Me dieron ganas de vomitar, literal. Un aliento a mierda tenía”

Críticas en redes sociales tras dichos

Zili, quien solo se limitaba a escuchar, respondió con un escueto: "Ay, pobre Pincoya".

El video ha circulado ampliamente en redes sociales como X y muchos internautas han criticado a la jugadora acusando clasismo en sus palabras.

"Hay forma de decir las cosas y no exponer así a Pincoya", "Y bueno, quizás sea pobre y honesta. No como ella" y "Una cosa es ser villana para el juego pero ella ya es mala persona", fueron algunas de las reacciones.

Mira el momento a continuación: