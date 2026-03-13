 Critican a argentina de Gran Hermano por discriminadores dichos sobre Pincoya: “¡Un aliento a pobre!” - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | “Muy fuerte, muy fuerte”: Registros captan momento en que temblor sacudió zona norte Fuerte sismo sacudió el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro "La Moneda no es fundo": Diputado Manouchehri anuncia oficio por almuerzos servidos por Adriasola Nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Joven madre de 23 años estuvo casi un mes internada “Era una voz de mujer”: Vecinos revelan detalles clave del ataque a carabinero en Puerto Varas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/03/2026 07:49

Critican a argentina de Gran Hermano por discriminadores dichos sobre Pincoya: “¡Un aliento a pobre!”

Luana Fernández, influencer trasandina de 28 años, está en el ojo del huracán luego de hablar sobre Jennifer Galvarini en una conversación privada.

Publicado por CHV Noticias

Convertida en una de las participantes más comentadas y queridas, Jennifer Galvarini enfrenta una nueva polémica en Gran Hermano Argentina, en su versión denominada "Generación Dorada".

Esta vez, la participante mejor conocida como Pincoya estuvo involucrada sin querer, puesto que una de sus compañeras habló sobre ella en duros y despectivos términos.

Se trata de la influencer Luana Fernández (28), quien en una conversación en el patio con Yanina Zili se refirió al aliento de la chilota.

“¿Sabes en qué estaba pensando? En que recién Pincoya, que está acostada, me abrazó y me preguntó cómo estaba…”, comenzó diciendo la argentina.

“Pero cuando me di vuelta ¡tenía un olor en la boca! ¡Un aliento a pobre!”, agregó entre risas.

Me dieron arcadas. Me dieron ganas de vomitar, literal. Un aliento a mierda tenía”

Críticas en redes sociales tras dichos

Zili, quien solo se limitaba a escuchar, respondió con un escueto: "Ay, pobre Pincoya".

El video ha circulado ampliamente en redes sociales como X y muchos internautas han criticado a la jugadora acusando clasismo en sus palabras.

"Hay forma de decir las cosas y no exponer así a Pincoya", "Y bueno, quizás sea pobre y honesta. No como ella" y "Una cosa es ser villana para el juego pero ella ya es mala persona", fueron algunas de las reacciones.

Mira el momento a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026

Lo último

Lo más visto

Critican a argentina de Gran Hermano por discriminadores dichos sobre Pincoya: “¡Un aliento a pobre!”

Luana Fernández, influencer trasandina de 28 años, está en el ojo del huracán luego de hablar sobre Jennifer Galvarini en una conversación privada.

13/03/2026

Zanjas, rejas y muros: Así se vería el “escudo fronterizo” de pdte. Kast en el norte de Chile

Un ejercicio de realidad aumentada de CHV Noticias muestra el perímetro fronterizo donde se construirá una barrera física.

13/03/2026

Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral

Siguen las diligencias para identificar al autor y el origen del ataque que dejó al funcionario de Carabineros en riesgo vital, sin emgargo, se han revelado las hipótesis entorno al hecho.

12/03/2026

Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política

El exconstituyente sufrió un brutal ataque durante la madrugada de este jueves que lo dejó en riesgo vital. Además se encontraron rayados en partes de su cuerpo con consignas políticas.

12/03/2026