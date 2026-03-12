Advierten corte de luz en siete comunas de la región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este viernes 13 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Cerro Navia, Maipú, La Granja, La Florida, Macul, San Joaquín y Providencia.

Las siete comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 12 de marzo

Cerro Navia: D esde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta 15:30 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.