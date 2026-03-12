“Tan mágico”: Aseguran que Luis Jiménez estaría en una escapada secreta con Gala Caldirola - Chilevisión

Internautas aseguran que la dupla llegó este jueves a Torres del Paine y Gala se habría preocupado de cubrir su rostro para pasar desapercibida.

Este jueves se dio a conocer que Luis "Mago" Jiménez estaría en una escapada secreta junto a Galadriel Caldirola en el sur de Chile, y los internautas capturaron una serie de pruebas.

Todo comenzó cuando usuarios en redes sociales reportaron a Infama que "El Mago Jiménez se encuentra en Torres del Paine (...) Llegaron hoy en el vuelo, ella llegó muy tapada. Primero bajó el Mago y después ella. Tomaron una van camino a Torres del Paine".

¿Gala Caldirola está con Mago Jiménez?

Minutos más tarde, los seguidores de ambos en redes sociales se percataron de que la dupla había publicado imágenes en un lugar muy similar, pero en distintas zonas: "Qué lugar tan mágico", escribió exfutbolista.

Luego, Gala grabó un video promocionando una venta de ropa de una amiga y en el reflejo del espejo se ve un hombre con facciones muy similares al Mago Jiménez.

La pareja estaría en el Hotel Río Serrano en Torres del Paine; sin embargo, se desconoce si se trata de una escapada romántica o de temas laborales.

Cabe destacar que en los últimos días, Luis Jiménez ha estado dando "me gusta" a algunas fotografías de Gala en su cuenta de Instagram.

Revisa las publicaciones de Instagram: