Trabajador habría encontrado osamentas humanas a un costado del Acceso Sur en San Bernardo - Chilevisión

El funcionario dio aviso a la policía, quienes al llegar al lugar encontraron otros restos.

Durante la jornada de este jueves 12 de marzo, un trabajador que estaba realizando labores de limpieza en el Acceso Sur a Santiago, comuna de San Bernardo, encontró unas presuntas osamentas humanas.

Al lugar llegó personal policial, que al inspeccionar la zona, encontró en los alrededores otros restos, informó Radio Biobío.

El mayor Cristian Mena González, comisario de la 62° Comisaría de San Bernardo, afirmó que los organismos correspondientes tienen que verificar por completo si los objetos se tratarían de osamentas humanas.

Además, se indicó que se tomó contacto con el Ministerio Público para establecer si la Brigada de Homicidios de la PDI o el Laboratorio de Criminalística desarrollará las primeras diligencias.