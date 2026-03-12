“Está loca, es una insegura”: Trini Neira se fue con todo en contra de Marité Matus tras presunta infidelidad - Chilevisión

La hija de Pamela Díaz negó tajantemente haber estado involucrada con Camilo Huerta y aseguró que Marité no ha mostrado pruebas porque no existen.

Este jueves, Trinidad Neira rompió el silencio y, a través de una transmisión en vivo por TikTok se refirió a las acusaciones que la vinculan con Camilo Huerta, mientras él estaba casado con Marité Matus.

La hija de Pamela Díaz se refirió en duros términos a Marité y aseguró que la mayor parte de las personas que la conocen han tenido conflictos con ella.

¿Qué dijo Trinidad Neira?

"Que ladren solas las p... c... estúpidas, más encima carentes de mente. Amiga, el cahuín ya me da lo mismo; yo estoy segura que ella quería pantalla y yo no voy a decir nada", comenzó diciendo Trinidad.

En esa misma línea, agregó: "P... que ladra no muerde y p... inteligente no hace estas hueás por ganar fama, lo que sea. Amiga, te puedes ganar la fama de otra manera, pero bueno, siempre lo más rápido, lo más fácil, lo más problemático".

"Si tanto tiene pantallazos, ¿por qué no los ha mostrado? Dile que los muestre en el programa, que muestre todo, porque no hay nada, porque está loca, es una insegura, loca", indicó la influencer.

Trinidad se mostró visiblemente afectada en un momento de la transmisión y luego agregó: "Más encima que me hayan dicho que casi todo el mundo tiene problemas con ella, que han tenido problemas con ella hasta sus amigas".

Finalmente, la joven aseguró que lleva tres años activa en redes sociales, tiempo en donde no se ha involucrado en polémicas y ha tratado de cuidar su imagen al máximo, recalcando que las noticias en donde se ha visto involucrada en el último tiempo, como el presunto affaire con el streamer Westcol, han sido inventos del público.