 “Me pides disculpas”: Pamela Díaz rompe su silencio y se refiere a conflicto entre su hija y Marité Matus - Chilevisión
Entrevista presidencial | José Antonio Kast estará en exclusiva este jueves en CHV Noticias Trabajador habría encontrado osamentas humanas a un costado del Acceso Sur en San Bernardo
12/03/2026 17:42

“Me pides disculpas”: Pamela Díaz rompe su silencio y se refiere a conflicto entre su hija y Marité Matus

Además, Daniela Aránguiz aseguró que Trinidad Neira interpondrá acciones legales.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Daniela Aránguiz destapó nuevos detalles sobre la polémica entre Marité Matus, Camilo Huerta y Trinidad Neira, donde se acusó a esta última de haber tenido un romance con el deportista, meses después de casarse con Matus.

En ese contexto, Aránguiz aseguró que Trinidad interpondrá una querella por injurias y calumnias, mientras que Pamela Díaz levantó las alarmas en redes por un particular comentario en contra de Paula Escobar, quien divulgó la información del presunto "affaire".

¿Trinidad Neira se querellará?

En el último capítulo de Sígueme, Daniela Aránguiz aseguró: "Yo creo profunda y absolutamente en Trinidad, aunque la cuestión no es así, y lo que yo sí pienso es que la tía está con un ataque de celos gigantes".

"Porque la Pamela justo sale con Camilo Huerta en una entrevista en 'Sin Editar' y la Tere no aguanta que alguien haga algo mediático de Camilo Huerta y yo por eso pienso que ella inventó todo esto", detalló Aránguiz.

"Si esto llegara a ser verdad, que no lo es, yo creo en ella; yo la conozco desde los 7 años y no tendría por qué mentir si ella no tiene nada que perder. Es más, Trinidad Neira, por lo que yo tengo entendido, va a poner una querella contra Gissella Gallardo y Marité y Paula Escobar", reveló la comunicadora.

Minutos después, Pamela Díaz rompió el silencio en una publicación de Revista Andrietti, donde se habló del video que publicó Paula Escobar contando lo que había conversado con Marité Matus, instancia donde la exesposa de Camilo Huerta aseguró que él le había sido infiel con Trinidad.

Finalmente, Pamela escribió: "Me pides disculpas", en alusión al video de Paula, sumado a un emoji de carita enamorada, uno de tristeza y otro de risa.

