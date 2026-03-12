 Premios Oscar 2026: Academia destaca a Pedro Pascal y le entrega importante rol en el evento - Chilevisión
Minuto a minuto
Premios Oscar 2026: Academia destaca a Pedro Pascal y le entrega importante rol en el evento Entrevista presidencial | José Antonio Kast estará en exclusiva este jueves en CHV Noticias Trabajador habría encontrado osamentas humanas a un costado del Acceso Sur en San Bernardo Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Machado agradeció apoyo de Kast y valoró gestión de Boric en apoyo a Venezuela
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/03/2026 18:36

Premios Oscar 2026: Academia destaca a Pedro Pascal y le entrega importante rol en el evento

El actor chileno dirá presente en el importante evento tal como sucedió en el 2023.

Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la edición N°98 de los Premios Oscar en Los Ángeles, California, donde habrá representación chilena. 

Se trata de Pedro Pascal, estrella de Hollywood y quien fue confirmado como uno de los importantes presentadores que anunciará a los diferentes ganadores. 

Así lo confirmó el medio estadounidense People, donde también indicararon que estarán figuras como Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregor.

Antes, ya habían sido confirmadas las presencias de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Demi Moore y Zoe Saldaña, entre otros. 

Cabe señalar que este no será el debut del actor chileno en el afamado evento, ya que participó en la edición de 2023. 

Nominaciones de las principales categorías

Mejor película

  • El agente secreto 
  • Bugonia 
  • F1 
  • Frankenstein
  • Hamnet 
  • Marty Supreme 
  • Sinners 
  • Sueño de trenes 
  • Una batalla tras otra 
  • Valor sentimental 

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Ryan Coogler (Sinners)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor actor

  • Timotheé Chalamet (Marty Supreme) 
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Sinners) 
  • Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor actriz 

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Pocos días para optar al Programa Jefas del Hogar 2026: Requisitos y quiénes pueden postular

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78

El exconvencional fue encontrado a un costado de su vehículo en un sector rural de Melipilla durante horas de la madrugada de este jueves.

12/03/2026

“Viniste aquí a...”: Junior Playboy fue expulsado tras tenso momento con el jurado de Fiebre de Baile

En el último capítulo del programa estelar de Chilevisión, el participante confrontó a Fran-García Huidobro, razón por la que se le sancionó.

12/03/2026

Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral

Siguen las diligencias para identificar al autor y el origen del ataque que dejó al funcionario de Carabineros en riesgo vital, sin emgargo, se han revelado las hipótesis entorno al hecho.

12/03/2026

Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política

El exconstituyente sufrió un brutal ataque durante la madrugada de este jueves que lo dejó en riesgo vital. Además se encontraron rayados en partes de su cuerpo con consignas políticas.

12/03/2026