Premios Oscar 2026: Academia destaca a Pedro Pascal y le entrega importante rol en el evento - Chilevisión

El actor chileno dirá presente en el importante evento tal como sucedió en el 2023.
Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la edición N°98 de los Premios Oscar en Los Ángeles, California, donde habrá representación chilena.
Se trata de Pedro Pascal, estrella de Hollywood y quien fue confirmado como uno de los importantes presentadores que anunciará a los diferentes ganadores.
Así lo confirmó el medio estadounidense People, donde también indicararon que estarán figuras como Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregor.
Antes, ya habían sido confirmadas las presencias de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Demi Moore y Zoe Saldaña, entre otros.
Cabe señalar que este no será el debut del actor chileno en el afamado evento, ya que participó en la edición de 2023.
