Premios Oscar 2026: Academia destaca a Pedro Pascal y le entrega importante rol en el evento - Chilevisión

El actor chileno dirá presente en el importante evento tal como sucedió en el 2023.

Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la edición N°98 de los Premios Oscar en Los Ángeles, California, donde habrá representación chilena.

Se trata de Pedro Pascal, estrella de Hollywood y quien fue confirmado como uno de los importantes presentadores que anunciará a los diferentes ganadores.

Así lo confirmó el medio estadounidense People, donde también indicararon que estarán figuras como Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregor.

Antes, ya habían sido confirmadas las presencias de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Demi Moore y Zoe Saldaña, entre otros.

Cabe señalar que este no será el debut del actor chileno en el afamado evento, ya que participó en la edición de 2023.

Nominaciones de las principales categorías

Mejor película

El agente secreto

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Sueño de trenes

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Mejor director

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Ryan Coogler (Sinners)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor actor

Timotheé Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor actriz