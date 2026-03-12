 Cecilia Morel tras cátedra Sebastián Piñera: “La unidad es el pilar que nos va a permitir salir adelante” - Chilevisión
Cecilia Morel tras cátedra Sebastián Piñera: “La unidad es el pilar que nos va a permitir salir adelante”

La ex primera dama Cecilia Morel asistió a la Cátedra Presidente Sebastián Piñera, la cual se desarrolló durante la tarde de este jueves en la Universidad del Desarrollo en compañía de sus hijos, Magdalena y Cristóbal Piñera. En dicha instancia también estuvo el presidente José Antonio Kast, la actual primera dama, María Pía Adriasola, e incluso la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. Durante el evento, el jefe de Estado aseguró: "Si hacemos las cosas bien, podemos recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró el presidente Piñera", por lo que Morel se refirió al legado que su esposo dejó: "Él actuaba inmediatamente (...) Uno de los legados de Sebastián es que logró acuerdos en base a consensos, a escuchar todas las voces (...) La unidad es el pilar que nos va a permitir salir adelante".

