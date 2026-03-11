 “La celópata...”: Marité Matus lanzó indirecta tras supuesto “affaire” de Camilo Huerta con Trini Neira - Chilevisión
11/03/2026 15:49

“La celópata...”: Marité Matus lanzó indirecta tras supuesto “affaire” de Camilo Huerta con Trini Neira

La empresaria compartió un video en el que aparece cantando y entre risas lanzó indirectas luego de que se conociera una supuesta infidelidad de su entonces marido con la hija de Pamela Díaz.

Marité Matus reapareció en redes sociales luego de que se conociera un supuesto “affaire” entre su exmarido, Camilo Huerta, y Trini Neira.

La empresaria e influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en sus historias de Instagram en el que pareciera lanzar indirectas respecto a su matrimonio. 

La exesposa de Arturo Vidal replicó un video que compartió su amiga en donde aparecen cantando con entusiasmo al ritmo de Con otra de Cazzu

“La tóxica”, se escucha decir a su acompañante, a lo que Marité Matus agrega que es “la celópata” entre risas. 

La supuesta infidelidad de Camilo Huerta con Trini Neira

Paula Escobar publicó nuevos antecedentes sobre la supuesta infidelidad, luego de mantener una conversación con Marité Matus.

La periodista habría tenido acceso a chats que le facilitó la propia Matus, que datan del 2024, en lo que quedaría en evidencia un "affaire" de Camilo Huerta con Trini Neira, a quien entrenaba en ese entonces.

“Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad ‘esto es sin enamorarse’. Por otro lado, le dice ‘me saqué el gusto’, de ahí en más, es una cosa de alto calibre”, comentó.

“Camilo, según Marité, se justifica con Pamela Díaz diciendo que él borró todos esos mensajes, que no los tiene, los borró porque Marité era muy celosa, loca y tóxica. Marité dice que Camilo borró todo, pero que sacó estos pantallazos en febrero de 2025”, agregó.

