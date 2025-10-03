 Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados - Chilevisión
03/10/2025 09:25

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

Publicado por Gabriela Valdés

Luis Jiménez atraviesa un complejo momento luego de la quiebra de su empresa, Importadora y Comercializadora Jiménez López, que lo dejó con una deuda cercana a los $1.192 millones.

La causa, llevada por el 27.º Juzgado Civil de Santiago, concluyó con la liquidación de la sociedad y con diversas diligencias a cargo de la liquidadora concursal Lilian Carolina Manzur Jamis.

Tras ello, se ha estado llevando adelante un proceso de incautación de bienes, los cuales estarán prontamente en remate.

Esta es la lista de bienes incautados de Luis "Mago" Jiménez

El acta de incautación cuenta con:

  • Tres oficinas (601,602,603) del edificio Varela, en Huechuraba.
  • Tres bodegas (24,22 y 17) del edificio Varela, en Huechuraba.
  • Dos estacionamientos del edificio Varela, en Huechuraba.
  • Un departamento con bodega y estacionamiento en Colina.
  • Un automóvil Mercedes Benz station wagon GLE 53 AMG 4matic plus coupe 3.0 AT de 2023, el cual mantiene dos multas pendientes de pago por un total de 144 mil pesos, provocadas por transitar por vías exclusivas para el transporte público.
  • 7 sillas de escritorio.
  • 2 mesas de arrimo.
  • 2 cajoneras.
  • 1 estante.
  • 1 escritorio.
  • 1 mesa de ping pong.

Con respecto a cuándo se llevará a cabo el remate, el abogado del ex futbolista, Sebastián Zapata, indicó a Las Últimas Noticias que "no hay fecha todavía".

Por otro lado, el acta de incautación asegura que hay dos vehículos más a nombre de la empresa, sin embargo, fueron vendidos antes. Se trata de un Geely Coolray 1.5 de 2022, saldado en febrero de 2025 y un Maxus T 60 DCAB 4x4 de 2022, vendido en junio de 2025.

