“No me importan nada”: Disley alzó la voz tras criticas por supuesto quiebre con Luis Jiménez - Chilevisión

"Hablan puras cosas que no tienen idea", arremetió la influencer en su cuenta de Instagram, donde también anunció que bloqueará a todos los manden mensajes negativos.

Este miércoles, Disley Ramos se fue con todo en redes sociales tras recibir críticas durante las últimas semanas debido al presunto quiebre sentimental con Luis Jiménez.

Las especulaciones vienen desde el pasado 7 de noviembre cuando se realizó la Noche de Combos y se vio a Disley sentada lejos de Luis. Días después ella aseguró que había un “vínculo”, pero no negó que hayan terminado su relación.

¿Qué dijo Disley Ramos?

“Mientras me ponía suero bloqueé cuatro cuentas que me tenían aburrida y ¿Saben qué? Voy a bloquear a todos los que me vengan a decir algo en mala onda”, sentenció Disley Ramos a través de las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Porque puedo y quiero y no tengo por qué recibir tu mala onda y porque hablan puras cosas que no tienen idea”.

Por otro lado, la influencer agregó: “No saben como pasaron (las cosas) y porque hoy decidí que no me importan nada. Adiós, jajá”.

Cabe destacar que Luis Jimenes y Disley Ramos aún se siguen mutuamente en redes sociales; sin embargo, no se les ha visto juntos durante las últimas semanas.

Revisa la publicación de Instagram: