“Sólo pensé en...”: Disley Ramos reveló detalles de su primer encuentro con las hijas de Luis Jiménez - Chilevisión

02/10/2025 14:15

“Sólo pensé en...”: Disley Ramos reveló detalles de su primer encuentro con las hijas de Luis Jiménez

Tras participar de una nueva edición de los Premios Cordillera, la influencer confirmó haber compartido con las herederas del Mago y entregó detalles del presente de su relación.

Disley Ramos reapareció por primera vez en público tras su encierro y entregó detalles del presente que vive su relación con Luis Jiménez

En los minutos previos a la celebración de los Premios Cordillera 2025, la influencer reveló a Página 7 que tuvo la oportunidad de conocer a las hijas del Mago y contó cómo ha sido su relación con ellas. 

Fue en esa línea que la joven chilena indicó que las herederas del exfutbolista "son unas bacanes" y se mostró feliz por la buena recepción que le han dado. 

Disley Ramos detalló el encuentro con las hijas de Luis Jiménez 

Mientras caminaba por la alfombra roja, Disley Ramos confesó que en un comienzo tenía nervios de conocerlas, pero que ahora todo ha ido muy bien. 

"Estoy feliz, porque son muy lindas. Tienen la suerte los dos papás por las hijas que tienen", detalló. 

Tant solo días antes de la entrevista de Ramos, una de las hijas de la relación de Jiménez con Cote López habría confesado encontrar simpática a la nueva pareja del otrora volante de la Roja.

Al respecto, la exchica reality también respondió: "Que ellas digan que me encontraron simpática es un honor igual, así que feliz".

