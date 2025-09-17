 Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 17:43

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

Publicado por CHV Noticias

Disley Ramos regresó a las redes sociales tras pasar varios meses alejada y recibió un llamativo mensaje de Luis Jiménez.

La joven publicó un video parodia sobre las celebraciones de Fiestas Patrias y recibió cientos de comentarios, entre ellos, uno del ex futbolista. 

De esta forma la pareja, que ha tenido un mediático romance durante el último tiempo, dio indicios en redes sociales de continuar avanzando en su relación.

El mensaje del Mago Jiménez a Disley

En su cuenta de Instagram Disley Ramos compartió un video en el que escribió: “Ay, extrañaba tanto eso. ¿Cómo estuvo la fonda de la empresa? ¿Cuántos ansiosos por el 18 miercale? Les deseo una linda semana y que se cuiden mucho”. 

En los comentarios del posteo, el exmarido de Coté López le dejó emoticones de risa acompañadas de corazones.

Disley, por su parte, reaccionó al mensaje y le respondió con unos corazones y una cara con ojos de corazón.

Esta situación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes llenaron de comentarios esta interacción.



Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

17/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

17/09/2025