Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes - Chilevisión

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

Disley Ramos regresó a las redes sociales tras pasar varios meses alejada y recibió un llamativo mensaje de Luis Jiménez.

La joven publicó un video parodia sobre las celebraciones de Fiestas Patrias y recibió cientos de comentarios, entre ellos, uno del ex futbolista.

De esta forma la pareja, que ha tenido un mediático romance durante el último tiempo, dio indicios en redes sociales de continuar avanzando en su relación.

El mensaje del Mago Jiménez a Disley

En su cuenta de Instagram Disley Ramos compartió un video en el que escribió: “Ay, extrañaba tanto eso. ¿Cómo estuvo la fonda de la empresa? ¿Cuántos ansiosos por el 18 miercale? Les deseo una linda semana y que se cuiden mucho”.

En los comentarios del posteo, el exmarido de Coté López le dejó emoticones de risa acompañadas de corazones.

Disley, por su parte, reaccionó al mensaje y le respondió con unos corazones y una cara con ojos de corazón.

Esta situación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes llenaron de comentarios esta interacción.