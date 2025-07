Coté López estalló tras ácido comentario de seguidor sobre Disley Ramos: “Encuentro muy feo que…” - Chilevisión

La empresaria se molestó luego de que una persona en redes sociales la comparara con la influencer, quien ha sido vinculada amorosamente con su exesposo, Luis Jiménez.

Coté López respondió al comentario de uno de sus seguidores respecto al romance entre su exmarido, Luis Jiménez y la influencer Disley Ramos.

La empresaria estalló luego de que un seguidor la comparara con la creadora de contenido, y asegurara que esta, pese a ser menor, no le llega “ni a los talones”.

En ese contexto, la modelo se molestó y acusó que “encuentro muy feo que ataquen a otra mujer y le digan cosas feas por nada”.

La defensa de Coté López a Disley Ramos

El mensaje que desató la molestia de López fue: “aunque la Disley tenga 5 años menos que tú no te llega ni a los talones, tú eres completa”.

Ante la crítica a la influencer, la empresaria confesó que “no pensaba responder a esto porque no me corresponde, pero lo haré porque de verdad encuentro muy feo que ataquen a otra mujer”.

“Acá no hay competencia. No la conozco, pero es una mujer preciosa, con o sin maquillaje, simpática por lo que se ve y no se metió en ninguna relación ni nada”, señaló.

Asimismo, indicó que “les pido a mis seguidores que no sigan escribiendo cosas de este tipo, yo no necesito que me confirmen lo que soy o valgo denigrando a otra mujer sea quien sea”.