Deslumbrantes looks en los Premios Cordillera 2025: Los famosos que brillaron en la alfombra roja - Chilevisión

La edición 2025 de los Premios Cordillera se celebró la noche del miércoles y reunió a grandes rostros del espectáculo nacional.

La noche del jueves se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Cordillera y su alfombra roja estuvo marcada por el glamour y los especiales looks de los famosos que desfilaron.

La entrega de los galardones organizada por Página 7 reunió a grandes rostros del espectáculo chileno, incluidas figuras del mundo de la música, la televisión y las redes sociales.

El evento otorgó premios en 19 categorías distintas, las cuales definieron a sus ganadores por voto popular del público.

Los looks de los Premios Cordillera 2025

Disley Ramos

Eskarcita y Julitroz

Karla Melo y Manuel "Dunga" Caro

María José Quintanilla

Dani Ride

Ivette Vergara

Trini Neira y Bimza