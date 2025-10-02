 Deslumbrantes looks en los Premios Cordillera 2025: Los famosos que brillaron en la alfombra roja - Chilevisión
02/10/2025 12:38

Deslumbrantes looks en los Premios Cordillera 2025: Los famosos que brillaron en la alfombra roja

La edición 2025 de los Premios Cordillera se celebró la noche del miércoles y reunió a grandes rostros del espectáculo nacional.

Publicado por CHV Noticias

La noche del jueves se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Cordillera y su alfombra roja estuvo marcada por el glamour y los especiales looks de los famosos que desfilaron.

La entrega de los galardones organizada por Página 7 reunió a grandes rostros del espectáculo chileno, incluidas figuras del mundo de la música, la televisión y las redes sociales.

El evento otorgó premios en 19 categorías distintas, las cuales definieron a sus ganadores por voto popular del público.

Los looks de los Premios Cordillera 2025

Disley Ramos

Eskarcita y Julitroz

Karla Melo y Manuel "Dunga" Caro

María José Quintanilla

Dani Ride

Ivette Vergara

Trini Neira y Bimza

Publicidad

