¿Cómo votar? Los rostros y programas de Chilevisión nominados a Premios Cordillera 2025 - Chilevisión

Hasta el 26 de septiembre, las personas pueden votar por sus producciones y rostros favoritos de la televisión y el mundo digital.

Premios Cordillera, ceremonia que premio a lo mejor del espectáculo chileno, anunció esta semana a los nominados en su versión 2025.

El evento organizado por el medio Página 7 presentó las 19 categorías en competencia, entre las que se incluyen rostros, programas y producciones de Chilevisión.

¿Cómo votar en Premios Cordillera 2025?

Los ganadores son elegidos por voto popular a través de la página web de Página 7.

La votación se extiende hasta el viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas y cada persona puede votar una vez al día.

Para ingresar al formulario, sólo debes ingresar tu correo elecrónico.

Nominados de Chilevisión en Premios Cordillera 2025

Mejor Matinal

Contigo en la Mañana

Mejor Animador

Julio César Rodríguez

Cristián Riquelme

Mejor Animadora

Andrea Arístegui

Diana Bolocco