¿Cómo votar? Los rostros y programas de Chilevisión nominados a Premios Cordillera 2025 - Chilevisión

Hasta el 26 de septiembre, las personas pueden votar por sus producciones y rostros favoritos de la televisión y el mundo digital.
Premios Cordillera, ceremonia que premio a lo mejor del espectáculo chileno, anunció esta semana a los nominados en su versión 2025.
El evento organizado por el medio Página 7 presentó las 19 categorías en competencia, entre las que se incluyen rostros, programas y producciones de Chilevisión.
Los ganadores son elegidos por voto popular a través de la página web de Página 7.
La votación se extiende hasta el viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas y cada persona puede votar una vez al día.
Para ingresar al formulario, sólo debes ingresar tu correo elecrónico.
Mejor Matinal
Mejor Animador
Mejor Animadora
Mejor Programa de Espectáculos/Farándula
Mejor Programa Concurso/Competencia
Mejor Programa Cultural/Familiar
Mejor Panelista/Coanimador
Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo
Rostro o Dupla Informativa
Mejor Comediante
Mejor Streamer
Rostro Revelación