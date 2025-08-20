 ¿Cómo votar? Los rostros y programas de Chilevisión nominados a Premios Cordillera 2025 - Chilevisión
20/08/2025 15:55

¿Cómo votar? Los rostros y programas de Chilevisión nominados a Premios Cordillera 2025

Hasta el 26 de septiembre, las personas pueden votar por sus producciones y rostros favoritos de la televisión y el mundo digital.

Publicado por CHV Noticias

Premios Cordillera, ceremonia que premio a lo mejor del espectáculo chileno, anunció esta semana a los nominados en su versión 2025.

El evento organizado por el medio Página 7 presentó las 19 categorías en competencia, entre las que se incluyen rostros, programas y producciones de Chilevisión.

¿Cómo votar en Premios Cordillera 2025?

Los ganadores son elegidos por voto popular a través de la página web de Página 7.

La votación se extiende hasta el viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas y cada persona puede votar una vez al día.

Para ingresar al formulario, sólo debes ingresar tu correo elecrónico.

Nominados de Chilevisión en Premios Cordillera 2025

Mejor Matinal

  • Contigo en la Mañana

Mejor Animador

  • Julio César Rodríguez
  • Cristián Riquelme

Mejor Animadora

  • Andrea Arístegui
  • Diana Bolocco

Mejor Programa de Espectáculos/Farándula

  • Primer Plano
  • Podemos Hablar
  • Plan Perfecto

Mejor Programa Concurso/Competencia

  • Top Chef VIP

Mejor Programa Cultural/Familiar

  • Sabingo

Mejor Panelista/Coanimador

  • Eduardo de la Iglesia (Contigo en la Mañana)

Mejor Meteorólogo o Rostro del Tiempo

  • Allison Göhler
  • Vanessa Noé

Rostro o Dupla Informativa

  • Macarena Pizarro y Daniel Matamala (CHV Noticias Central)
  • Karina Álvarez y Roberto Cox (Contigo en Directo)

Mejor Comediante

  • Toto Acuña (Detrás del Muro)

Mejor Streamer

  • Claudio Michaux

Rostro Revelación

  • Dani Ride (Top Chef VIP)
