 ¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante VIDEO | Incendio afectó a estación de servicio ubicada en la Ruta 78 Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 08:09

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

Publicado por CHV Noticias

Disley Ramos sorprendió a sus seguidores al publicar una romántica foto junto a Luis Jiménez, en medio de una semana de críticas en redes sociales.

La pareja habían mantenido su romance alejado de las plataformas digitales como Instagram, sin embargo, este domingo la influencer compartió una foto abrazada y sonriente junto al exdeportista.

Este sorpresivo posteo aparece tras varios días de críticas, debido a que seguidores criticaron a la pareja de supuestamente bloquear en redes a quienes comenten sobre su relación.

Disley Ramos y Luis Jiménez

La influencer publicó en sus historias de Instagram una foto en la que aparece junto a Jiménez acompañada de los emoticones "🤤❤️‍🔥".

Por su parte, el exesposo de Coté López reposteó la imagen junto a un corazón.

A esta publicación y los comentarios en redes, se suma la polémica que afecta a Jiménez sobre una presunta deuda económica, debido al reciente embargo de un lujoso vehículo que era utilizado por su exesposa informada por Primer Plano.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025