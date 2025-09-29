¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas - Chilevisión

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

Disley Ramos sorprendió a sus seguidores al publicar una romántica foto junto a Luis Jiménez, en medio de una semana de críticas en redes sociales.

La pareja habían mantenido su romance alejado de las plataformas digitales como Instagram, sin embargo, este domingo la influencer compartió una foto abrazada y sonriente junto al exdeportista.

Este sorpresivo posteo aparece tras varios días de críticas, debido a que seguidores criticaron a la pareja de supuestamente bloquear en redes a quienes comenten sobre su relación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Disley Ramos y Luis Jiménez

La influencer publicó en sus historias de Instagram una foto en la que aparece junto a Jiménez acompañada de los emoticones "🤤❤️‍🔥".

Por su parte, el exesposo de Coté López reposteó la imagen junto a un corazón.

A esta publicación y los comentarios en redes, se suma la polémica que afecta a Jiménez sobre una presunta deuda económica, debido al reciente embargo de un lujoso vehículo que era utilizado por su exesposa informada por Primer Plano.