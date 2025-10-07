 Disley Ramos y Luis Jiménez mostraron su amor con romántico gesto - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo Denuncian realización de despedida de soltera en Hospital de Antofagasta: Hecho causó indignación en redes sociales Conceden libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por agresión a Nabila Rifo Alcalde de La Florida recibió amenazas por desalojo en la Toma Dignidad “Hay muchos vecinos que escucharon gritos”: Amiga de joven madre descarta muerte por sobredosis y apunta a expareja
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/10/2025 22:55

Disley Ramos y Luis Jiménez mostraron su amor con romántico gesto

La pareja sigue compartiendo detalles de su romance en sus redes sociales y se mostraron muy románticos al ritmo de Beso de Rosalía y Rauw Alejandro.

Publicado por CHV Noticias

El romance entre Disley Ramos y Luis Jiménez sigue tomando fuerza tras su salida de un reality show en el que estuvieron hace unos meses. 

La pareja hizo oficial su romance en redes sociales durante las últimas semanas y comenzaron a mostrar sus panoramas juntos e intercambiar cariñosos mensajes. 

Así lo hizo la influencer en sus historias de Instagam, donde compartió un romántico momento junto al exfutbolista.

En las imágenes aparece Disley Ramos junto a Jiménez, quien la abraza por la cintura y le da un beso en la mejilla al ritmo de la canción Beso de Rosalía y Rauw Alejandro.

Disley Ramos y la relación con las hijas de Luis Jiménez 

La semana pasada Disley Ramos dio detalles de su primer encuentro con las hijas de Luis Jiménez y Coté López. 

"Estoy feliz, porque son muy lindas. Tienen la suerte los dos papás por las hijas que tienen", detalló. 

Incluso reveló cuál fue la impresión que las jóvenes tuvieron de ella: "que ellas digan que me encontraron simpática es un honor igual, así que feliz".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025