Disley Ramos y Luis Jiménez mostraron su amor con romántico gesto - Chilevisión

La pareja sigue compartiendo detalles de su romance en sus redes sociales y se mostraron muy románticos al ritmo de Beso de Rosalía y Rauw Alejandro.

El romance entre Disley Ramos y Luis Jiménez sigue tomando fuerza tras su salida de un reality show en el que estuvieron hace unos meses.

La pareja hizo oficial su romance en redes sociales durante las últimas semanas y comenzaron a mostrar sus panoramas juntos e intercambiar cariñosos mensajes.

Así lo hizo la influencer en sus historias de Instagam, donde compartió un romántico momento junto al exfutbolista.

En las imágenes aparece Disley Ramos junto a Jiménez, quien la abraza por la cintura y le da un beso en la mejilla al ritmo de la canción Beso de Rosalía y Rauw Alejandro.

Disley Ramos y la relación con las hijas de Luis Jiménez

La semana pasada Disley Ramos dio detalles de su primer encuentro con las hijas de Luis Jiménez y Coté López.

"Estoy feliz, porque son muy lindas. Tienen la suerte los dos papás por las hijas que tienen", detalló.

Incluso reveló cuál fue la impresión que las jóvenes tuvieron de ella: "que ellas digan que me encontraron simpática es un honor igual, así que feliz".