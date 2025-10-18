 “¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos - Chilevisión
18/10/2025 10:53

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

Publicado por CHV Noticias

La periodista Fran Reyes encendió rumores de una posible separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos tras publicar un video en redes sociales que analizaba la actividad digital de la pareja.

Todo comenzó cuando un seguidor le comentó que ambos ya no interactúan en sus cuentas.

Ante esto, Reyes compartió una grabación de pantalla que mostraba cómo no existen “me gusta” ni comentarios recientes entre ellos, alimentando las sospechas de distanciamiento.

"¿Se acabó el amor entre Disley y el mago? ¿Se dieron un tiempo? ¿No quieren exponer su relación en redes?", fue la descripción con la que la periodista acompañó el video.

"Lo cierto es que si bien se siguen, no comentan, ni dan like y menos suben fotos juntos... Sospechoso sabí´", agregó.

Mira el video a continuación:

