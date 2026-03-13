“Era una voz de mujer”: Vecinos revelan detalles clave del ataque a carabinero en Puerto Varas - Chilevisión

CHV Noticias conversó con vecinos del lugar donde fue baleado el sargento 2° Javier Figueroa Manquemilla y contaron que se despertaron con los disparos a un costado de sus casas, catalogando la situación como atípica para el sector.

Si bien todavía no hay personas detenidas por el ataque al uniformado en Puerto Varas, la investigación apunta a que estarían involucrados al menos tres individuos, dos hombres y una mujer.

“Siempre solía haber ruido, pero esa noche no había, entonces suponemos que es del otro lado de la línea. Después se escuchaba la voz de una mujer que decía ‘¡apúrense!’”, aseguró una vecina.

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Otro residente del sector señaló que “alrededor de las 6 de la mañana yo sentí tres detonaciones que eran balazos. Por la fuerza debo suponer que no es un calibre bajo, es un calibre alto porque sonó muy fuerte”

“Desperté a mi señora diciendo que estaban disparando y pensó que eran cuetazos u otra cosa”, agregó.

Carabinero está con muerte cerebral

El ataque se produjo el pasado miércoles a eso de las 6 de la mañana, luego de que el sargento Figueroa acuediera a un llamado por un grupo de personas consumiendo alcohol en la línea férrea.

En ese contexto, y por razones que están en investigación, el uniformado recibió un impacto de bala en su cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Montt.

Según detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el funcionario se encuentra internado en la UCI con muerte cerebral.