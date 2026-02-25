 Hombres de Gran Hermano Argentina en picada contra Pincoya: “Es un asco eso” - Chilevisión
25/02/2026 16:09

Hombres de Gran Hermano Argentina en picada contra Pincoya: “Es un asco eso”

La chilota causó controversia al lanzarse como Dios la trajo al mundo a la piscina de la casa. Si bien cuando lo hizo en Chile no generó mayor revuelo, al otro lado de la cordillera el episodio generó división.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Tras su sorpresivo regreso a la casa más famosa del mundo, Pincoya sigue dando de qué hablar en su tercer día en Gran Hermano Argentina, en su nuevo formato denominado Generación Dorada, donde conviven desconocidos, celebridades y personajes emblemáticos del reality.

No pasaron 24 horas cuando protagonizó uno de sus primeros momentos controversiales en el encierro: impactó (e indignó a algunos) de sus compañeros bañándose desnuda en la piscina. Si bien sorprendió, dicho destape lo hizo en varias ocasiones en Chile.

Aunque aquí no generó mayor revuelo, al otro lado de la cordillera la reacción fue diferente. Y es que durante una reunión entre algunos de los hombres de la casa criticaron el episodio e incluso especularon que no tuvo buena recepción entre la audiencia.

"Yo no puedo creer que se tiró a la pileta en pelotas. ¡Es un asco eso!", dijo Manuel Íbero, quien en su presentación en el estreno del programa aseguró que entró para "romper con el paradigma o estereotipo que hay de que si estás trabajado no sos inteligente".

Continuando con su opinión, íbero añadió: "No es de gil, pero… con todo respeto…", para ser interrumpido por Eduardo Carrera, quien hizo un llamativo comentario sobre el estado del agua tras la inmersión de la chilota. "Ahí quedan los cabellos de ángel", señaló.

Emanuel Di Gioia, restaurador de autos de 41 años, consideró: "Quiso generar contenido a como dé lugar. El primer día tiró toda la carne al asador". Luego Manuel retomó su queja y declaró: "Yo también estoy orgulloso de cómo vengo, pero no me ando metiendo… ¿viste?”.

Apoyo transversal en redes sociales argentinas a Pincoya

La conversación del grupo tuvo gran alcance en plataformas como X, donde cientos de usuarios divulgaron el momento, apuntaron contra los jugadores y defendieron a Pincoya, pues muchos acusaron machismo y edadismo.

Una de las publicaciones alcanza las 700 mil reproducciones y supera los 4 mil likes. "Chilenos y argentinos estaremos unidos para apoyar a la Pincoya" y "Están haciendo precisamente lo que ella quería, que se junten a hablar mal de ella", fueron algunas de las reacciones.

"Una simple tirada a la piscina y ya los puso llorones", "Una chilena dando cátedra de como jugar", "¿Y si fuera un hombre que se tira a la pileta desnudo, sería para tanto? y "Si la tocan a Pincoya qué quilombo se va armar", fueron otros de los comentarios.

