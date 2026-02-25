 El motivo por el que denuncian a Kast ante Contraloría por su foto presidencial: Acusa presunta ilegalidad - Chilevisión
25/02/2026 16:14

El motivo por el que denuncian a Kast ante Contraloría por su foto presidencial: Acusa presunta ilegalidad

La Fundación Memoria Histórica reparó presentó una denuncia para solicitar que se impidiera la impresión de la imagen del futuro presidente, apuntando a una falta a la normativa.

Publicado por CHV Noticias

Tras la publicación oficial del retrato oficial del futuro presidente, José Antonio Kast, se presentó una denuncia ante Contraloría por el presunto mal uso de la banda presidencial

La fotografía llamó la atención por un detalle especial ya quese incluyó al escudo nacional bordado al centro.

Sin embargo, la ley establece que la banda se compone de tres fajas horizontales, pero no menciona el uso del escudo u otros elementos. 

Denuncia por la banda presidencial

Por lo mismo, la Fundación Memoria Histórica reparó en el artículo 2° de la ley 2.597 y presentó una denuncia argumentando una falta a la normativa para solicitar que se impidiera la impresión de la imagen. 

La ley regula la banda presidencial y establece cuales son sus componentes, los colores que tiene y el orden en que deben ir los elementos que la componen. Es una ley del año 1912 que establece con claridad cómo debe ser la banda”, señaló el presidente de la Fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón.

Por lo tanto, el abogado señaló que “creemos que el presidente electo debiese respetar esa normativa que está vigente y que es, por lo demás, la que han ocupado todos los presidentes desde la recuperación de nuestra democracia en nuestro país”.

