EXCLUSIVO: Revelan momento exacto en que reo se fuga del juzgado de Colina - Chilevisión

25/02/2026 14:53

EXCLUSIVO: Revelan momento exacto en que reo se fuga del juzgado de Colina

Este miércoles, Gendarmería de Chile reportó la fuga del imputado de 19 años. Actualmente, es buscado por los equipos policiales.

Publicado por CHV Noticias

En la mañana de este miércoles, Gendarmería de Chile reportó la fuga de un reo desde el Juzgado de Garantía de Colina tras escuchar la condena que recibiría. 

El equipo de Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a un video en el cual se aprecia cómo los dos imputados intentan escapar del recinto y solo uno tuvo éxito. 

Los antecedentes de la fuga

El imputado tiene 19 años. Fue identificado como Andrés Wencylado Jerez Núñez y se le imputó el delito de robo con intimidación.

La fuga ocurrió cerca del mediodía, durante su audiencia de formalización. En el registro se muestra a Jerez esposado de manos, utilizando polerón negro y zapatillas con franjas rojas.

Actualmente, está siendo buscado por los equipos policiales.

