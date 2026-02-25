 Día Internacional del Implante Coclear: A casi 50 años de la revolución que rompió el silencio - Chilevisión
25/02/2026 14:00

Día Internacional del Implante Coclear: A casi 50 años de la revolución que rompió el silencio

Cada 25 de febrero se conmemora el importante avance tecnológico que permitió a miles de personas recuperar su audición.

Publicado por CHV Noticias

Cuando casi se cumplen 50 años desde que una persona recibiera el primer implante coclear en el mundo, la promesa de esta tecnología y la posibilidad de escuchar es una realidad para miles de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes con pérdida auditiva neurosensorial, quienes hoy se benefician de este avance científico y médico.

El Dr. Marco Goycoolea, pionero de los implantes cocleares (IC) en Chile y actual jefe del equipo de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Los Andes, trabajó en 1978 en Estados Unidos codo a codo con los desarrolladores de esta tecnología y la técnica quirúrgica.

El experto sostuvo que "lo que era una cosa casi experimental ha pasado a ser un tratamiento de rutina, porque (los IC) han llegado a ser tan eficientes que están reemplazando, en algunas indicaciones, a los audífonos cuando estos ya no aportan una discriminación adecuada".

En ese sentido, destacó que el implante coclear permite la audición, pero agrega que "con cada avance mejora la calidad de escucha; calidad que permite a las personas comunicarse mucho mejor".

Lo anterior, añade Goycoolea, hace que en un país que envejece de forma apresurada como Chile "exista mucha gente mayor con hipoacusia que usa audífonos, pero llega un momento en que la discriminación o entender el habla no se resuelve con ese dispositivo, no son suficientes y cada día eso es más común".

"Todas esas personas se van a beneficiar mucho de estas nuevas tecnologías que les van a permitir comunicarse mucho mejor", cerró.

Además, en nuestro país, a través de la Ley Ricarte Soyo (LRS), se ha avanzado en materia de cobertura de manera significativa para dar acceso a esta tecnología.

Así lo explica la audióloga y experta en rehabilitación a distancia Martina Gaurello: "Las personas que tienen una pérdida auditiva severa a profunda, mayores de 4 años, pueden acceder a un implante coclear unilateral a través de la LRS y volver a conectarse al mundo sonoro". Para los menores de 4 años, la accesibilidad está garantizada a través del GES.

Rosario (31), usuaria de implante coclear desde los 12, ha vivido un antes y un después gracias al dispositivo: "Fue la solución más maravillosa que pudieron darme porque volví a escuchar y a dejar de sentirme tan perdida en las reuniones familiares y sociales y en el colegio".

"Gracias al implante y a la terapia pude volver a integrarme a la sociedad como cualquiera. El impacto ha sido enorme; entiendo bien la música, las canciones, las conversaciones, mejoró todo", añadió, indicando que pasó por un proceso de rehabilitación para comprender la nueva manera de escuchar, ya que la estimulación del implante es eléctrica.

Con la esperanza de que muchos más accedan a esta tecnología, en el Día Internacional del Implante Coclear te invitamos a cuidar la salud auditiva, a chequear la audición de tus hijos, a colaborar para que tus padres —si son adultos mayores— sean revisados y a prevenir la pérdida auditiva en los jóvenes promoviendo el uso moderado de audífono a alto volumen y a buscar información sobre pérdida auditiva y las soluciones que existen. La audición es un derecho: hablemos de hipoacusia e implante coclear. 

