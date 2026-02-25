Tras escuchar su condena: Reo se fugó esposado de manos desde el Juzgado de Garantía de Colina - Chilevisión

El imputado está siendo activamente buscado por los equipos policiales. Viste polerón negro y zapatillas con franjas rojas.

En horas de esta mañana, Gendarmería de Chile reportó la fuga de un reo desde el Juzgado de Garantía de Colina tras escuchar la condena que recibiría.

El imputado tiene 19 años y fue identificado como Andrés Wencylado Jerez Núñez, el cual está esposado de manos, utilizando polerón negro y zapatillas con franjas rojas. Está siendo activamente buscado por los equipos policiales.

Los antecedentes de la fuga

La fuga ocurrió cerca del mediodía, durante la audiencia de formalización de Andrés Jerez, a quien se le imputó el delito de robo con intimidación.

En ese contexto, mientras el magistrado dictaba la sentencia en la sala de control, el imputado escapó esposado de manos por la puerta principal del Tribunal de Garantía.

Aunque se efectuó la difusión radial como parte del protocolo correspondiente, el joven de 19 años logró escapar con paradero, hasta ahora, desconocido.

Actualmente, funcionarios de la 8ª Comisaría de Colina se encuentran en el lugar y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros está a cargo de las labores de búsqueda y encargo.

Jerez es de nacionalidad chilena, cuenta con antecedentes penales y permanecía en prisión preventiva por el delito que le fue imputado.

Finalmente, un audio perteneciente a la Central de Comunicaciones de Carabineros muestra la descripción física del imputado.