“No anda nada solo”: Pdte. Boric blinda a ministro Muñoz tras polémica con EEUU por cable submarino - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric volvió a respaldar al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en medio de la polémica que estalló en los últimos días tras la revocación de las visas de Estados Unidos a él y otros dos funcionarios de Gobierno, todo a raíz del avance del proyecto de un cable submarino con China. En medio de un acto público en Talca, el mandatario dio varios espaldarazos al secretario de Estado y destacó su gestión: "Ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones en que se le ha encomendado. El ministro Muñoz no anda solo, está con nosotros, nosotros estamos con él".