Anulado en 48 horas: Destapan que ministro Muñoz otorgó concesión de cable submarino con China - Chilevisión

Según se dio a conocer, el ministro de Transportes aprobó el decreto que autorizaba el proyecto, pero la Subsecretaría de Telecomunicaciones echó pie atrás dos días después.

En medio de las tensiones con Estados Unidos por el proyecto de instalación del cable Chile-China Express, se dio a conocer que autoridades nacionales aprobaron la concesión, pero 48 horas después se anuló la firma.

El medio El Mercurio destapó que Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, firmó el decreto el pasado 27 de enero, autorizando la instalación, operación y explotación del sistema de fibra óptica.

La concesión del proyecto del cable -que uniría Hong Kong con Concón- establecía una vigencia de 30 años, una extensión de casi 20.000 kilómetros y fijaba plazos como el inicio de obras, término y operaciones.

No obstante, según añadió el medio, dos días después, el 29 de enero, el administrativo fue dejado sin efecto.

Fue un requerimiento de Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el que obligó a anular el decreto, alegando "razones de error técnico o en su tipeo".

Tensión con EEUU y respuesta de China

La discusión en torno al desarrollo del proyecto Chile-China Express provocó un incidente con Estados Unidos, luego de que el país retirara visas a tres funcionarios de Gobierno, entre ellos, el propio ministro Muñoz.

El embajador del país norteamericano en Chile, Brandon Judd, aseguró que sostuvo reuniones con autoridades nacionales en las que fue "claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera" por la iniciativa.

Por su parte, la Embajada de China en Chile acusó de monopolio a Estados Unidos, calificó las acusaciones como "infundadas" y calificó las sanciones contra los funcionarios chilenos como un "desprecio a la soberanía".