“Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 - Chilevisión

24/02/2026 12:44

“Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026

El Arzobispo de Santiago utilizó su cuenta de X para abordar las referencias religiosas presentes en las rutinas del festival viñamarino. Si bien no dio nombres, todo indica que se trata del show de Stefan Kramer.

Publicado por CHV Noticias

El cardenal Fernando Chomali reaccionó a las referencias religiosas presentes en las rutinas humorísticas del Festival de Viña 2026

Si bien la autoridad eclesiástica no mencionó a quién se refería, todo parece indicar que hablaba de pasajes del show del imitador Stefan Kramer en los que hizo mención a las canciones de misas. 

Una rutina que no estuvo libre de críticas y comentarios, a los que ahora se suman los del Arzobispo de Santiago en su cuenta de X. 

Cardenal Fernando Chomali reacciona a referencias religiosas en Festival de Viña 2026

Durante la mañana de este martes, el prelado aseguró que "en el festival de Viña del Mar quedó claro que con la fe de los chilenos y el amor de la Virgen María no se juega". 

"Gracias a Dios el 'monstruo' reaccionó ante tanto agravio gratuito. Humor sí, siempre, pero teniendo claro que la fe de un pueblo es sagrada y se respeta", finalizó en un escrito que acumula más de 130 respuestas. 

Publicidad

