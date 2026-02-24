 Enel avisa: Siete comunas sufrirán cortes de luz el miércoles 25 en la Región Metropolitana - Chilevisión
Minuto a minuto
“Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: “Hay que aclarar muchas situaciones” Anulado en 48 horas: Destapan que ministro Muñoz otorgó concesión de cable submarino con China Hallan cadáver de excursionista de 18 años en Parque Llenquimau en Cochamó: Habría caído 60 metros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 14:06

Enel avisa: Siete comunas sufrirán cortes de luz el miércoles 25 en la Región Metropolitana

Como ocurre periódicamente, estas mantenciones provocan cortes de energía, los que además se prolongan por varias horas.

Publicado por CHV Noticias

Mediante su plataforma, ENEL, empresa encargada del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, dio a conocer las comunas que sufrirán cortes de luz durante el miércoles 25 de febrero.

Según informaron a través de su sitio web, las interrupciones corresponden a trabajos programados por la compañía en toda la capital.  

Como ocurre periódicamente, estas mantenciones provocan cortes de energía, los que además se extenderán por varias horas. Las comunas afectadas están detalladas a continuación: Maipú, Macul, San Joaquín, Santiago, La Florida, La Granja y Conchalí.

Enel avisa: Siete comunas sufrirán cortes de luz el miércoles 25 en la Región Metropolitana

Maipú: Miércoles 25 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Macul: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

San Joaquín: Miércoles 25 de febrero, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Santiago: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Florida: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Granja: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Conchalí: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“No le debo respeto...”: Juan Sativo causa polémica por publicaciones tras hospitalización de Lenwua Dura

En las imágenes, el rapero se refiere a la difamación, las faltas de respeto y el karma.

24/02/2026

“Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio

Cristián Díaz tuvo una discusión por un estacionamiento en dicho sector y fue agredido en la cabeza con el fierro de una gata hidráulica. Estuvo 14 días en la UCI de la Posta Central en riesgo vital.

24/02/2026

Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex”

El actor compartió una fotografía con quien sería su nueva polola. El anuncio fue celebrado por colegas del intérprete, pero hubo usuarios que remarcaron su parecido con Luz Valdivieso.

24/02/2026

“No nos llamen más”: Integrante de Reggaeton Boys alzó la voz tras investigación a Gyvens Laguerre por sicariato

David Versailles hizo hincapié en que Gyvens no forma parte de la agrupación hace años y aseguró que ser vinculados a él, afecta gravemente de manera laboral y por ende, también en lo económico.

24/02/2026