Enel avisa: Siete comunas sufrirán cortes de luz el miércoles 25 en la Región Metropolitana - Chilevisión

Mediante su plataforma, ENEL, empresa encargada del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, dio a conocer las comunas que sufrirán cortes de luz durante el miércoles 25 de febrero.

Según informaron a través de su sitio web, las interrupciones corresponden a trabajos programados por la compañía en toda la capital.

Como ocurre periódicamente, estas mantenciones provocan cortes de energía, los que además se extenderán por varias horas. Las comunas afectadas están detalladas a continuación: Maipú, Macul, San Joaquín, Santiago, La Florida, La Granja y Conchalí.

Maipú: Miércoles 25 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Macul: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

San Joaquín: Miércoles 25 de febrero, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Santiago: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Florida: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Granja: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Conchalí: Miércoles 25 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.