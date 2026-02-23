 Enel anuncia: 8 comunas sufrirán cortes de luz en la Región Metropolitana el martes 24 - Chilevisión
23/02/2026 14:31

Enel anuncia: 8 comunas sufrirán cortes de luz en la Región Metropolitana el martes 24

Vitacura, Las Condes, Recoleta, Providencia, Pudahuel, Maipú, Macul y Peñalolén son las comunas afectadas con la interrupción del suministro.

Publicado por CHV Noticias

A través de su plataforma, Enel dio a conocer las comunas que sufrirán cortes de luz durante la jornada del martes 24 de febrero en la Región Metropolitana.

Las interrupciones de suministro corresponden a trabajos programados por la compañía en la capital, los que se prolongarán por varias horas en las zonas afectadas.

En total, son 8 las comunas afectadas, las que detallamos a continuación: Vitacura, Las Condes, Recoleta, Providencia, Pudahuel, Maipú, Macul y Peñalolén.

Enel anuncia: Estas son las 8 comunas que sufrirán cortes de luz en la Región Metropolitana el martes 24

Vitacura: Martes 24 de febrero, entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Las Condes: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Recoleta: Martes 24 de febrero, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Providencia: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú: Martes 24 de febrero, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Macul: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Peñalolén: Martes 24 de febrero, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

