Lenwa Dura, exintegrante de Tiro de Gracia, fue hospitalizado de urgencia tras alarmantes mensajes en redes sociales - Chilevisión

El rapero nacional publicó un registro de despedida donde alude a los conflictos que trajo la separación de Tiro de Gracia y luego emitió un video en redes sociales donde se inyectó una pluma de insulina.

Este lunes, el rapero Amador Sánchez González, también conocido como "Lenwa Dura", fue ingresado de urgencia al Hospital Padre Hurtado, tras haber publicado preocupantes mensajes en redes sociales.

En ellos, el exintegrante del grupo Tiro de Gracia se despidió del público y luego se inyectó una pluma de insulina en un video, lo que alarmó a sus seguidores y cercanos, quienes enviaron rápidamente una ambulancia y equipos de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Lenwa Dura?

Sánchez González había relatado en febrero de 2025 que padecía de diabetes, por lo que una dosis alta de insulina fuera de lo estipulado por un médico podía causarle la muerte.

Además, el rapero nacional sufre de depresión tras su salida de Tiro de Gracia, que involucra temas judiciales, lo que trajo severas consecuencias económicas en su vida.

Al respecto, Denise Malebrán indicó a Radio BioBio que Lenwa Dura fue ingresado en estado grave al Hospital Padre Hurtado, pero fuera de riesgo vital.

Finalmente, Pato Fresh, amigo del rapero, escribió dentro de los comentarios del video que llegó al inmueble a tiempo en compañía de Carabineros, quienes ayudaron a trasladar al artista a un recinto asistencial, manifestando que estaba "descompansado", pero "a tiempo".