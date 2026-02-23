 Embajador de EE.UU. justificó sanciones a Chile: “Es nuestra decisión quién entra en nuestro país” - Chilevisión
23/02/2026 15:22

Embajador de EE.UU. justificó sanciones a Chile: “Es nuestra decisión quién entra en nuestro país”

Brandon Judd hizo una declaración pública a raíz de la medida tomada por Estados Unidos contra tres funcionarios chilenos y señaló que desde hace meses manifestaron su preocupación al gobierno de Gabriel Boric.

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, se refirió a la polémica por la cancelación de las visas a tres funcionarios del gobierno y justificó la decisión de su país. 

A través de una declaración pública manifestó que “quiero comenzar expresando lo profundamente decepcionado que estoy de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen”.

En esa línea y a raíz de la determinación de la administración de Donald Trump, señaló que “es nuestra decisión soberana quién entra en nuestro país. Nadie tiene el derecho de una visa”.

También afirmó que “algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”.

Previa advertencia

El embajador de Estados Unidos aseguró que hubo varias citas antes para informar lo que se denuncia, calificando de "irrisorio" la sorpresa que ha causado en el actual gobierno.

“Durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”, lanzó. 

Finalmente, se mostró expectante ante el trabajo que puedan hacer con el “nuevo gobierno que toma la seguridad de la información en forma seria”.

En diciembre, el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad”, aseguró.

