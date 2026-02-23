Cortes de luz el martes 24: Chilquinta detalló las cuatro comunas de la Región de Valparaíso afectadas - Chilevisión

La compañía informó que las comunas afectadas son: Santo Domingo, Quintero, San Esteban y Rinconada, con interrupciones que van desde la mañana hasta las 17:00 horas.

La empresa Chilquinta, responsable del suministro de electricidad en la Región de Valparaíso, anunció que habrá interrupciones en el servicio el martes 24 de febrero.

De acuerdo a lo informado en su plataforma, estos corresponden a cortes de luz programados por la compañía.

En esa línea, detallaron que son cuatro las comunas afectadas: Santo Domingo, Quintero, San Esteban y Rinconada, con interrupciones que van desde la mañana hasta las 17:00 horas. A continuación, revisa el mapa de las zonas perjudicadas.

Chilquinta advierte que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso el martes 24

Santo Domingo: Martes 24 de febrero, entre las 09:00 y las 17:00 horas.

Quintero: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 15:15 horas.

San Esteban: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Rinconada: Martes 24 de febrero, entre las 08:30 y las 15:00 horas.