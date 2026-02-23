 Cortes de luz el martes 24: Chilquinta detalló las cuatro comunas de la Región de Valparaíso afectadas - Chilevisión
23/02/2026 15:46

Cortes de luz el martes 24: Chilquinta detalló las cuatro comunas de la Región de Valparaíso afectadas

La compañía informó que las comunas afectadas son: Santo Domingo, Quintero, San Esteban y Rinconada, con interrupciones que van desde la mañana hasta las 17:00 horas.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Chilquinta, responsable del suministro de electricidad en la Región de Valparaíso, anunció que habrá interrupciones en el servicio el martes 24 de febrero.

De acuerdo a lo informado en su plataforma, estos corresponden a cortes de luz programados por la compañía.

En esa línea, detallaron que son cuatro las comunas afectadas: Santo Domingo, Quintero, San Esteban y Rinconada, con interrupciones que van desde la mañana hasta las 17:00 horas. A continuación, revisa el mapa de las zonas perjudicadas.

Chilquinta advierte que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso el martes 24

Santo Domingo: Martes 24 de febrero, entre las 09:00 y las 17:00 horas.

Quintero: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 15:15 horas.

San Esteban: Martes 24 de febrero, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Rinconada: Martes 24 de febrero, entre las 08:30 y las 15:00 horas.

