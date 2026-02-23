 Surgen las críticas al Festival de Viña 2026: Primera jornada terminó cerca de las 04:00 horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Termas del Flaco: Confirman que las tres personas desaparecidas fueron encontradas sin vida Hoy será formalizado: Revelan rol que habría tenido Gyvens Laguerre en caso de sicariato Accidente vehicular en Santiago Centro: Conductor de automóvil terminó lesionado tras impactar a bus RED Incendio arrasa con cinco casas y deja cuatro heridos en La Florida “Desprecio por la soberanía”: Embajada de China se pronuncia tras sanción de EEUU a Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
23/02/2026 09:29

Surgen las críticas al Festival de Viña 2026: Primera jornada terminó cerca de las 04:00 horas

Este domingo se llevó a cabo la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, la cual trajo sus primeros coletazos. La presentación de Gloria Estefan fue extensa, mientras que la rutina de Stefan Kramer generó opiniones divididas entre quienes sí conectaron con el imitador y quienes criticaron la calidad de las interpretaciones. Por su parte, Matteo Bocelli salió al escenario cerca de las 03:00 madrugada y el evento terminó casi a las 04:00 am. El artista italiano terminó su presentación con una Quinta Vergara que se estaba vaciando progresivamente debido a la hora.

Lo más visto

Quiénes son las nuevas víctimas tras tragedia en Renca: cifra aumentó a nueve fallecidos

Durante la jornada de este domingo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó el fallecimiento de dos hombres y una mujer producto de la tragedia ocurrida en Renca.

22/02/2026

“Que es gritón el...”: Las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026

A través de redes sociales se han difundido variados comentarios y una serie de fotografías luego de que comenzara la primera noche del festival veraniego.

22/02/2026

“Eviten salir de sus casas”: Graban momentos de caos en aeropuerto tras muerte de El Mencho en México

Luego de que el Ejército mexicano abatiera a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, peligroso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se han registrado diversos ataques y enfrentamientos.

22/02/2026

Festival de Comedia en Chilevisión: Revisa la parrilla completa y qué humoristas se presentan por día

Durante seis días, este gran evento hará reír al público con reconocidos nombres del humor nacional a través de las pantallas de Chilevisión.

20/02/2026
Publicidad