Surgen las críticas al Festival de Viña 2026: Primera jornada terminó cerca de las 04:00 horas - Chilevisión

Este domingo se llevó a cabo la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, la cual trajo sus primeros coletazos. La presentación de Gloria Estefan fue extensa, mientras que la rutina de Stefan Kramer generó opiniones divididas entre quienes sí conectaron con el imitador y quienes criticaron la calidad de las interpretaciones. Por su parte, Matteo Bocelli salió al escenario cerca de las 03:00 madrugada y el evento terminó casi a las 04:00 am. El artista italiano terminó su presentación con una Quinta Vergara que se estaba vaciando progresivamente debido a la hora.