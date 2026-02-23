¿Es Fabricio? Mariela Román enciende las alarmas tras polémica historia durante sus vacaciones en Europa - Chilevisión

La mujer se fue de viaje junto a sus hijas, pero subió una historia donde aparece un hombre atrás el cual, en redes sociales, aseguran que es Fabricio Vasconcellos.

Este lunes, Mariela Román encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una serie de registros sobre sus vacaciones en Europa, donde se encuentra junto a sus dos hijas.

Sin embargo, en uno de los videos aparece un hombre detrás mientras ella camina, quien mira fijamente a la cámara y que los internautas aseguraron que se trataría de Fabricio Vasconcellos, su expareja.

¿Fabricio Vasconcellos y Mariela Román juntos en Europa?

La deportista se encontraba de paseo por la isla de Murano en Italia y grabó múltiples historias para su cuenta de Instagram donde le contaba a sus seguidores sobre los vidrios que se fabrican en dicho lugar.

En un momento dado, Román explicó que no sabía cómo transportarlos en su maleta, por lo que no sabía si los compraría o no, y detrás de ella aparece un hombre alto con un abrigo largo y los rasgos faciales similares a los de Fabricio.

La situación generó revuelo y también críticas en algunos internautas, a pesar de que Mariela no ha confirmado si se trata de Vasconcellos.

"¿Y Fa? ¿Por qué no se muestra?", escribió una de sus seguidoras en el último posteo de su cuenta de Instagram, lo que generó un amplio debate con duros comentarios hacia Mariela.

Cabe destacar que no es la primera vez que se les ve juntos tras la infidelidad de Fabricio con Agustina Cabañas, pero Mariela ha dejado en claro que mantienen la sana convivencia por sus hijas.

Sin más, en septiembre pasado se les fotografió juntos en el aeropuerto, ad portas de que Román viajara a Estados Unidos con sus hijas y ella aclaró: "Obvio que nos fue a dejar el padre de las criaturas, lógico, pero aquí estamos las tres", cerró.