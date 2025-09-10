 ¿Hubo reconciliación? Esto dijo Mariela Román tras ser vista con Fabricio luego de supuesta infidelidad - Chilevisión
10/09/2025 15:49

¿Hubo reconciliación? Esto dijo Mariela Román tras ser vista con Fabricio luego de supuesta infidelidad

La bailarina compartió detalles de su viaje familiar a través de sus redes sociales, luego de ser captada en el aeropuerto de Santiago en compañía de sus hijas y el brasileño.

Publicado por CHV Noticias

A varios meses de la supuesta infidelidad, Fabricio Vasconcellos reapareció en público junto su esposa, Mariela Román, lo que despertó rumores de una posible reconciliación. 

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló una foto del brasileño en el aeropuerto de Santiago, en la que fue captado en compañía de sus hijas y la bailarina. 

“Fabricio y Mariela viajando en familia”, escribió la panelista de Primer Plano.

La versión de Mariela Román tras reaparición de Fabricio

Mariela Román compartió detalles de su viaje a través de sus historias de Instagram, donde detalló que está en medio de un viaje familiar. 

Sin embargo, en las imágenes que mostró solo dejó ver a sus dos hijas y no hubo rastro de Fabricio Vasconcelos.

“Estamos en Atlanta, tenemos que esperar para nuestro próximo destino”, contó incialmente.

Luego explicó que estaban esperando un vuelo para reunirse con su hermano y la familia de él. “Ellos se fueron antes que nosotras y nos quedamos las tres aquí”, agregó. 

“Aquí vamos las tres”, insistió antes de subir al avión rumbo a su destino final en compañía de sus dos hijas.

