FOTO | Fabricio reaparece en público a meses de supuesta infidelidad: Fue captado con Mariela Roman - Chilevisión

09/09/2025 23:25

FOTO | Fabricio reaparece en público a meses de supuesta infidelidad: Fue captado con Mariela Roman

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló la primera imagen del bailarín a cinco meses de la supuesta infidelidad con la modelo Agustina Cabañas.

Publicado por CHV Noticias

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló la primera imagen pública de Fabricio Vasconcelos a meses de la supuesta infidelidad a su esposa Mariela Román.

A través de Instagram, Gutiérrez compartió una foto en la que aparece el bailarín brasileño en compañía de Román y sus hijas.

"Fabricio y Mariela viajando en familia", escribió la panelista de Primer Plano sobre la inédita postal.

La información de Cecilia coincide con la última historia de la esposa de Fabricio en Instagram, que la sitúa al interior del aeropuerto de Santiago junto a sus hijas.

El silencio de Fabricio tras meses de supuesta infidelidad

En abril de este año, el tiktoker Danilo21 remeció al mundo del espectáculo tras destapar que Fabricio habría sido infiel a Mariela con la modelo Agustina Cabañas.

Este hecho generó una verdadera crisis familiar, desatando rumores de un posible quiebre en el matrimonio.

A partir del 20 de agosto Fabricio se va a vivir solo a una casa en Chicureo muy cerca de la casa de su exmujer y sus hijas. Él arrendó una casa solo, se va a vivir solo con sus perritos”, contó Cecilia Gutiérrez en el podcast Bombastic.

De acuerdo a la periodista, esta medida “termina por confirmar el quiebre entre él y Mariela".

"Si bien ellos intentaron tomar esta relación, lamentablemente fue demasiado mediático, demasiado doloroso y demasiado expuesto lo que pasó como para que Mariela pudiera perdonarlo”, cerró.

Mira imagen acá:

