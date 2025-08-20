“Es irreconciliable”: Fabricio Vasconcellos tomó drástica decisión por quiebre amoroso - Chilevisión

Según Cecilia Gutiérrez, no habría posibilidad de reconciliación en el matrimonio por lo que él decidió comenzar una nueva vida.

Fabricio Vasconcellos habría tomado una drástica decisión luego de la polémica por una supuesta infidelidad con Agustina Cabañas.

En abirl de este año el tiktoker Danilo 21 aseguró que el bailarín le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman.

Desde entonces el brasileño tomó distancia de los medios y se alejó de las redes sociales, dejando pocas pistas de su paradero.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez reveló nuevos detalles de la vida del exMekano, quien estaría separado definitivamente.

Drástica decisión de Fabricio Vasconcellos

Según contó la panelista de Primer Plano en su podcast Bombastic, no habría vuelta atrás en la relación de los bailarines, incluso él comenzaría una nueva vida.

“A partir del 20 de agosto Fabricio se va a vivir solo a una casa en Chicureo muy cerca de la casa de su exmujer y sus hijas. Él arrendó una casa solo, se va a vivir solo con sus perritos”, contó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De acuerdo a la periodista, esta medida “termina por confirmar el quiebre entre él y Mariela. Si bien ellos intentaron tomar esta relación, lamentablemente fue demasiado mediático, demasiado doloroso y demasiado expuesto lo que pasó como para que Mariela pudiera perdonarlo”.

“Uno nunca sabe más adelante pero por el momento esta separación es irreconciliable. Hay varias cosas que los unen además de una familia, hay negocios y trabajo que me imagino que igual los mantienen en contacto durante todo este tiempo”, agregó.

“No es un quiebre de no nos hablamos nunca más, es un quiebre de nos amamos pero hay cosas que son imperdonable”, aseguró