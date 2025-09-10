“Obvio que nos...”: Mariela Román explicó foto con Fabricio Vasconcelos en el aeropuerto - Chilevisión

La bailarina había publicado unas historias asegurando que se encontraba viajando solo con sus hijas y horas más tarde, negó los rumores de reconciliación tajantemente.

Este miércoles, Mariela Román decidió abordar tajantemente los rumores de reconciliación con Fabricio Vasconcelos tras la fotografía que se viralizó de ambos en el Aeropuerto de Santiago junto a sus dos hijas.

Al respecto, la bailarina volvió a reiterar que viajó al extranjero en compañía de sus dos hijas, su hermano y la familia de él.

¿Mariela Román se reconcilió con Fabricio Vasconcelos?

"Por fin, chiquillas, después de mucho andar llegamos las tres y en Santiago de Chile están inventando cosas", comenzó señalando Mariela en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, explicó que se encuentra de viaje junto a sus dos hijas, su hermano y la familia de él, tras sufrir una serie de problemas con el vuelo.

"Obvio que nos fue a dejar el padre de las criaturas, lógico, pero aquí estamos las tres y mi hermano que no sé dónde anda porque ellos se fueron a comer hamburguesa y a nosotras no nos gustan (...) tranqui, chiquillas, aquí seguimos las tres solitas hasta que encontremos a mi hermano", sentenció Mariela.

Finalmente, respecto de la fotografía que se viralizó en redes sociales, donde Román aparece en el aeropuerto con Fabricio, explicó: "En el aeropuerto yo me saqué un montón de fotos, un montón, porque siempre hay víctimas de '29 Minutos' en todos lados, así que me saqué un montón de fotos, así que se las puedo mandar si quieren".