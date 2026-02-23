“Estamos distanciados”: Sergio Lagos rompió el silencio y habló de su quiebre matrimonial con Nicole - Chilevisión

El animador recalcó que ambos son personas adultas y civilizadas, lo que genera que mantengan una buena relación a pesar del distanciamiento.

Este lunes, Sergio Lagos se refirió al quiebre matrimonial con Nicole y entregó nuevos detalles sobre la relación que ambos llevan actualmente.

El animador confirmó que existe un distanciamiento entre ambos, pero recalcó que León y Celeste, sus hijos, son la prioridad, por lo que desea mantener la separación en privado.

¿Qué dijo Sergio Lagos?

"Solo te puedo decir lo que es. Con Denisse o Nicole somos amigos, compañeros, partners, padres. Compartimos una vida hermosa, llena de grandes momentos. Vamos a seguir compartiendo una vida hermosa y llena de otros futuros grandes momentos", señaló en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Estamos pasando un momento, estamos distanciados, pero seguimos siendo amigos. Tenemos una vida en común y la vamos a seguir teniendo".

"Nosotros tenemos hijos en común, tenemos una vida. Y afortunadamente, lo que vivimos no es desde el plano de la batalla, ni de la discusión; estamos (bien) porque optamos por esto y yo les pido y les agradezco mucho la deferencia y el respeto, porque esto es un espacio de la vida privada", indicó Lagos.

El animador recalcó que para él es necesario mantener su separación con Nicole en privado, a pesar de que ambos son personajes públicos: "Por lo menos a mí me interesa mucho que sea una conversación familiar".

Finalmente, tras ser consultado sobre cómo lograron terminar su relación en buenos términos, Lagos concluyó: "Afortunadamente, somos dos personas adultas y civilizadas".