J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: “Hay que aclarar muchas situaciones” - Chilevisión

24/02/2026 11:34

J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: “Hay que aclarar muchas situaciones”

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast abordó la tensión diplomática entre el Gobierno de Gabriel Boric y la Casa Blanca por el cable submarino entre China y Chile.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la tensión diplomática entre el Gobierno de Gabriel Boric y EE.UU. 

Lo anterior, luego de que desde Washington restringieran la visa de tres funcionarios chilenos, incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz

Tras ser consultado por la reciente polémica, el líder republicano evitó hablar de medidas concretas, aunque fue enfático en señalar que el escenario internacional necesita una revisión y claridad. En distintos aspectos.

José Antonio Kast se refiere a la tensión diplomática entre Chile y EEUU. 

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast señaló que "los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo". 

En la misma línea, abordó los nuevos antecedentes que han surgido tras la sanción estadounidense, asegurando que "esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones". 

Finalmente, agregó que "hay muchas situaciones y hay que ir aclarando y se han ido aclarando con el tiempo". 

