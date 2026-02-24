 Advierten que un sector de Santiago sufrirá masivo corte de agua por más de 12 horas - Chilevisión

24/02/2026 14:11

Advierten que un sector de Santiago sufrirá masivo corte de agua por más de 12 horas

La interrupción programada por Aguas Andinas afectará un sector de la capital hasta la mañana del miércoles 25.

Publicado por CHV Noticias

A través de su plataforma oficial, Aguas Andinas, empresa encargada del servicio de agua potable en la Región Metropolitana, advirtió que un sector de Santiago sufrirá una interrupción del suministro durante la presente jornada.

En el detalle, el corte de agua se desarrollará en la comuna de Ñuñoa, en las cercanías del Estadio Nacional.

Se trata de un trabajo programado por la compañía. En esta ocasión, la interrupción se prolongará por más de 12 horas.

Un sector de Ñuñoa sufrirá corte de agua por más de 12 horas: Revisa la zona afectada

Ñuñoa: Desde las 15:00 del martes 24 hasta las 06:00 del miércoles 25. Motivo: Renovación de redes.

