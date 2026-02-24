 Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: “Hay que aclarar muchas situaciones” Anulado en 48 horas: Destapan que ministro Muñoz otorgó concesión de cable submarino con China Hallan cadáver de excursionista de 18 años en Parque Llenquimau en Cochamó: Habría caído 60 metros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 11:27

Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex”

El actor compartió una fotografía con quien sería su nueva polola. El anuncio fue celebrado por colegas del intérprete, pero hubo usuarios que remarcaron su parecido con Luz Valdivieso.

Publicado por CHV Noticias

A tres años de su quiebre con Luz Valdivieso, el actor Marcial Tagle sorprendió a sus seguidores al mostrar a quién sería supuestamente su nueva pareja.

A través de Instagram, el intérprete publicó una fotografía en la que aparece junto a una misteriosa mujer, con quien habría iniciado una nueva relación amorosa. En el posteo, Tagle escribió: "¡Mujer hermosa!".

En cuestión de minutos, el posteo se repletó de mensajes cariñosos de cercanos de la pareja que destacaron la postal, especialmente de colegas de él.

"Los amo", "fantástica" y "qué nivel de guapura" fueron las reacciones de Carmen Gloria Bresky, Mariana Loyola y Amaya Forch, respectivamente. Por otro lado, Katyna Huberman y Pablo del Río replicaron con emojis de caras enamoradas y corazones.

Pese a la positiva recepción, hubo otros usuarios que pusieron el dedo en la llaga y afirmaron que hay un parecido entre su expareja y la mujer: "Se parece mucho a su ex" y "otra versión de Luz Valdivieso", escribieron.

"Fui violenta": El reciente mea culpa de Luz Valdivieso por su quiebre matrimonial

Hace cerca de una semana, Luz Valdivieso se refirió al fin de su relación con el actor e hizo un mea culpa de su comportamiento.

En el podcast "Más Que Titulares", la actriz —visiblemente emocionada— reconoció que "uno guarda como una olla a presión, y de repente estalla, y en ese estallido fui violenta. Arrasé, fui súper dura con él, con el padre de mis hijos".

También detalló cómo es la relación de ambos con sus hijos: "No tengo ninguna duda de que él es el mejor papá que mis niños podrían tener y él a mí tampoco nunca me ha criticado como mamá (...) Los dos queremos estar con los niños lo más posible".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“No le debo respeto...”: Juan Sativo causa polémica por publicaciones tras hospitalización de Lenwua Dura

En las imágenes, el rapero se refiere a la difamación, las faltas de respeto y el karma.

24/02/2026

“Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio

Cristián Díaz tuvo una discusión por un estacionamiento en dicho sector y fue agredido en la cabeza con el fierro de una gata hidráulica. Estuvo 14 días en la UCI de la Posta Central en riesgo vital.

24/02/2026

Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex”

El actor compartió una fotografía con quien sería su nueva polola. El anuncio fue celebrado por colegas del intérprete, pero hubo usuarios que remarcaron su parecido con Luz Valdivieso.

24/02/2026

“No nos llamen más”: Integrante de Reggaeton Boys alzó la voz tras investigación a Gyvens Laguerre por sicariato

David Versailles hizo hincapié en que Gyvens no forma parte de la agrupación hace años y aseguró que ser vinculados a él, afecta gravemente de manera laboral y por ende, también en lo económico.

24/02/2026