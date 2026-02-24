Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex” - Chilevisión

El actor compartió una fotografía con quien sería su nueva polola. El anuncio fue celebrado por colegas del intérprete, pero hubo usuarios que remarcaron su parecido con Luz Valdivieso.

A tres años de su quiebre con Luz Valdivieso, el actor Marcial Tagle sorprendió a sus seguidores al mostrar a quién sería supuestamente su nueva pareja.

A través de Instagram, el intérprete publicó una fotografía en la que aparece junto a una misteriosa mujer, con quien habría iniciado una nueva relación amorosa. En el posteo, Tagle escribió: "¡Mujer hermosa!".

En cuestión de minutos, el posteo se repletó de mensajes cariñosos de cercanos de la pareja que destacaron la postal, especialmente de colegas de él.

"Los amo", "fantástica" y "qué nivel de guapura" fueron las reacciones de Carmen Gloria Bresky, Mariana Loyola y Amaya Forch, respectivamente. Por otro lado, Katyna Huberman y Pablo del Río replicaron con emojis de caras enamoradas y corazones.

Pese a la positiva recepción, hubo otros usuarios que pusieron el dedo en la llaga y afirmaron que hay un parecido entre su expareja y la mujer: "Se parece mucho a su ex" y "otra versión de Luz Valdivieso", escribieron.

"Fui violenta": El reciente mea culpa de Luz Valdivieso por su quiebre matrimonial

Hace cerca de una semana, Luz Valdivieso se refirió al fin de su relación con el actor e hizo un mea culpa de su comportamiento.

En el podcast "Más Que Titulares", la actriz —visiblemente emocionada— reconoció que "uno guarda como una olla a presión, y de repente estalla, y en ese estallido fui violenta. Arrasé, fui súper dura con él, con el padre de mis hijos".

También detalló cómo es la relación de ambos con sus hijos: "No tengo ninguna duda de que él es el mejor papá que mis niños podrían tener y él a mí tampoco nunca me ha criticado como mamá (...) Los dos queremos estar con los niños lo más posible".