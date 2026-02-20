 Ministro de Transportes confirma que EEUU le revocó la visa: “Duele personalmente” - Chilevisión
20/02/2026 17:00

Ministro de Transportes confirma que EEUU le revocó la visa: “Duele personalmente”

"Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos", declaró esta tarde Juan Carlos Muñoz, tras la sorpresiva decisión del Departamento de Estado del país norteamericano.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Ante las especulaciones divulgadas esta jornada, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, finalmente confirmó que es uno de los tres funcionarios chilenos de Gobierno a quienes el Departamento de Estado de Estados Unidos les aplicó una restricción de visado.

Mediante una declaración publicada en video, el secretario de Estado señaló: "He sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente".

El líder de Transportes aludió también de manera implícita a la presunta causa de la revocación, que sería un ambicioso proyecto de cable de fibra óptica que uniría a Hong Kong con Valparaíso y que habría generado molestia en la Casa Blanca.

"Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito en ese sentido", señaló.

"Estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía o nuestra seguridad nacional", contestó Muñoz tras el mensaje difundido esta mañana por la repartición norteamericana.

"Duele porque es un país al cual tenemos mucho afecto"

El ministro además mencionó las iniciativas que su cartera ha levantado los últimos años "por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile", entre ellos, un proyecto con la compañía estadounidense Google.

"Por ejemplo, un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur".

Por último, el ingeniero civil industrial y académico sinceró su pesar por la sorpresiva decisión comunicada en horas de esta mañana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestra nuestros estudios, primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston".

Por lo tanto, concluyó, "esto duele más, especialmente porque es un país al cual tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño".

