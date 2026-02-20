Pdte. Boric rechaza acusaciones de EE.UU. contra funcionarios chilenos y Cancillería citará a embajador - Chilevisión

A través de un comunicado, el jefe de Estado señaló que "no aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer". "Nuestra soberanía se respeta", declaró en redes sociales.

El presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a la restricción de visado que el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso a tres funcionarios del Gobierno de Chile acusados de "socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio".

"El gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales", declaró el mandatario a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Como jefe de Estado, agregó, "descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región".

"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley. Nuestra soberanía se respeta", zanjó.

Canciller citará a embajador de Estados Unidos

Las declaraciones del Presidente se suman a un comunicado publicado esta tarde por el Ministerio de Relaciones Exteriores, también en rechazo a la decisión unilateral del gobierno estadounidense.

"El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países", dice la misiva.

Del mismo modo, complementa, "condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".

Desde la secretaría de Estado concluyeron al carta anunciado que el ministro Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que "explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados".