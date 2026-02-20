 Chilquinta advierte que habrá cortes de luz en la Región de Valparaíso el fin de semana - Chilevisión
20/02/2026 12:57

Chilquinta advierte que habrá cortes de luz en la Región de Valparaíso el fin de semana

En total, serán cuatro las comunas afectadas: Nogales, Santo Domingo, Viña del Mar y La Calera.

Chilquinta informó que habrá cortes de luz en la Región de Valparaíso durante el fin de semana.

Según detalló la empresa en su plataforma, las interrupciones programadas son parte del mantenimiento para asegurar un buen servicio.

En el caso de este fin de semana días sábado 21 y domingo 22 de febrero los cortes de energía se desarrollarán en Nogales, Santo Domingo, Viña del Mar y La Calera.

Nogales: Sábado 21 de febrero, entre las 09:00 y 17:00 horas.

Santo Domingo: Sábado 21 de febrero, entre las 09:00 y 16:30 horas.

Viña del Mar: Domingo 22 de febrero, entre las 00:30 y 06:30 horas.

La Calera: Domingo 22 de febrero, entre las 06:00 y 10:00 horas.

Viña del Mar: Domingo 22 de febrero, entre las 00:15 y 06:15 horas.

