Oficial: Trump ordenará desclasificar todos los archivos del gobierno estadounidense sobre extraterrestres y ovnis - Chilevisión

 Oficial: Trump ordenará desclasificar todos los archivos del gobierno estadounidense sobre extraterrestres y ovnis
20/02/2026 11:24

Oficial: Trump ordenará desclasificar todos los archivos del gobierno estadounidense sobre extraterrestres y ovnis

El mandatario aseguró que instruirá a distintas instituciones liberar documentación sobre vida alienígena.

Publicado por CHV Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ordenará a distintos departamentos y agencias norteamericanas desclasificar archivos sobre extraterrestres, vida alienígena y ovnis.

A través de Truth Social, el mandatario norteamericano afirmó que instruirá a distintas instituciones que busquen y den a conocer la documentación relativa a estos temas, aunque no detalló ni cuándo ni cómo.

"Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales", señaló de entrada.

El objetivo, puntualizó, será dar a conocer información relacionada "con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIs)".

En su publicación, Trump calificó estos asuntos como "sumamente complejos", pero "extremadamente interesantes e importantes".

Intercambio entre Obama y Trump por extraterrestres: "Entregó información clasificada"

El anuncio ocurre a pocos días de que el expresidente de ese país, Barack Obama, señalara en un pódcast con el periodista Brian Tyler Cohen que los extraterrestres son reales, pero que él no los había visto.

En el diálogo, además, Obama señaló que "las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por alienígenas son bajas" y dijo que durante su mandato no vio evidencia de que hayan hecho contacto con los humanos.

Lo anterior generó un reproche por parte de Trump. Al ser consultado por la prensa, el actual mandatario indicó: "No sé si son reales o no. Puedo decirte que él entregó información clasificada. No se supone que haga eso. Cometió un gran error".

