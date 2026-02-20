 “Los voy a mandar a matar”: Helhue Sukni dio a conocer robo en casa de sus padres y amenazó a delincuentes - Chilevisión
20/02/2026 07:31

“Los voy a mandar a matar”: Helhue Sukni dio a conocer robo en casa de sus padres y amenazó a delincuentes

La mediática abogada Helhue Sukni, dio a conocer en redes sociales el robo que sufrieron sus padres, donde su progenitor fue amarrado. El hecho se perpetró en la comuna de Las Condes. Sukni, a través de sus redes sociales amenazó a los antisociales. "Malditos, entraron a la casa de mi papá, de mi mamá de 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar, o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa… Los voy a encontrar, no estoy ahora allá, y van a saber quién es Helhue Sukni. Los maldigo, a ustedes, a su hijo y a sus nietos". 

