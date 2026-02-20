Mujeres y empleados jóvenes obtienen dos bonos en una semana: Consulta acá si recibes alguno - Chilevisión

En exactamente una semana, el Sence pagará dos importantes aportes a personas de entre 18 y 60 años que cumplan simples requisitos. Consulta acá directamente si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven.

El Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven son dos importantes aportes que cada mes reciben miles de beneficiarios en Chile.

Estos beneficios, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), constan de transferencias directas al bolsillo de empleados jóvenes y mujeres trabajadoras, siempre y cuando cumplan simples requisitos.

¿Otra ventaja? La fecha de entrega: Según el calendario oficial de ChileAtiende, ambas ayudas se pagarán el próximo viernes 27 de febrero, pues corresponde al último día hábil del mes. Conoce acá si lo recibirás y las condiciones.

Paso a paso: Consulta acá si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven

A continuación ponemos a disposición los validadores de requisitos para que puedas revisar directamente si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven. Solo basta con que ingreses y rellenes con tus datos.

Para el Bono al Trabajo de la Mujer, haz clic acá o también en la imagen a continuación:

Para el Subsidio al Empleo Joven, pincha aquí o en la imagen de abajo:

Mujeres trabajadoras y empleados jóvenes acceden al bono si cumplen estos requisitos

Bono al Trabajo de la Mujer:

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Tener entre 25 y 59 años -con 11 meses de edad-.

Pertenecer al 40% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares.

Junto con lo anterior, debes cumplir con alguno de estos dos criterios: Si quieres recibir el pago anual, debes percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En cambio, si quieres el pago mensual, debes percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Adicionalmente, si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Subsidio al Empleo Joven:

Tener entre 18 y 25 años de edad.

Ser trabajador dependiente o independiente

Tener cotizaciones al día.

Estar incorporado/a en el Registro Social de Hogares.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el mismo RSH.

Cuando cumplas 21 años de edad, debes contar con licencia de Educación Media.

¿Cumples los requisitos? Esto recibirás el próximo viernes 27 de febrero