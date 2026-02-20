Mujeres y empleados jóvenes obtienen dos bonos en una semana: Consulta acá si recibes alguno - Chilevisión

En exactamente una semana, el Sence pagará dos importantes aportes a personas de entre 18 y 60 años que cumplan simples requisitos. Consulta acá directamente si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven.
El Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven son dos importantes aportes que cada mes reciben miles de beneficiarios en Chile.
Estos beneficios, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), constan de transferencias directas al bolsillo de empleados jóvenes y mujeres trabajadoras, siempre y cuando cumplan simples requisitos.
¿Otra ventaja? La fecha de entrega: Según el calendario oficial de ChileAtiende, ambas ayudas se pagarán el próximo viernes 27 de febrero, pues corresponde al último día hábil del mes. Conoce acá si lo recibirás y las condiciones.
A continuación ponemos a disposición los validadores de requisitos para que puedas revisar directamente si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer o el Subsidio al Empleo Joven. Solo basta con que ingreses y rellenes con tus datos.
Para el Bono al Trabajo de la Mujer, haz clic acá o también en la imagen a continuación:
Para el Subsidio al Empleo Joven, pincha aquí o en la imagen de abajo:
Bono al Trabajo de la Mujer:
Subsidio al Empleo Joven: